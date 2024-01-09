В Киеве собака изуродовала деревья на аллее памяти женщин-военных: хозяина пса ищут

К поискам владельца собаки уже подключились правоохранители

Во вторник, 9 января, в Подольском районе Киева коммунальщики обнаружили, что в сквере на проспекте Правды собака повредила молодые деревья. Яблони здесь высадили в честь женщин-военнослужащих, которые отдали свои жизни за Украину во время войны.

Отмечается, что это уже второй аналогичный случай, когда владельцы собак целенаправленно разрешают своим питомцам уничтожать здесь насаждения. Об этом сообщили в пресс-службе КП СЗН Подольского района.

На место вызвали правоохранителей, которые задокументировали факт вандализма. На данный момент, полицейские пытаются установить личность владельца собаки.

Коммунальщики предположили, что на аллее выгуливают пса бойцовской породы и именно он, с разрешения хозяина, уродует здесь деревья.

"В сквере на проспекте Правды произошел уже второй случай, когда владелец бойцовской собаки позволяет своему любимцу крушить молодые деревья, которые были высажены в честь женщин-военных, отдавших свои жизни за суверенитет и целостность Украины", — подчеркнули представители КП.

Неравнодушных граждан, которые могли стать свидетелями уничтожения яблонь просят обратиться на спецлинию "102" или же написать личное ообщение на страницу КП СЗН Подольского района.

"Вместе мы просто обязаны найти и остановить правонарушителей", — резюмировали коммунальщики.

Напомним, что в октябре 2019 года в Киеве на проспекте Правды, 70 открыли аллею в честь женщин, которые отдали свою жизнь, защищая Украину. В сквере установили памятные таблички, а также высадили возле каждой из них декоративные яблони, которые должны символизировать продолжение жизни.

Всего здесь было высажено 14 деревьев.

Возле каждого дерева есть мемориальная табличка

Аллея находится на проспекте Правды, 70

"Телеграф" ранее также рассказывал о том, что в Шевченковском районе Киева неизвестные спилили двенадцатилетний дуб, который был высажен киевлянами в память об активисте и защитнике Украины Романе Ратушном. Вандалы целенаправленно уничтожили дерево, оставив от него лишь небольшую нижнюю часть ствола.

Правоохранители оперативно отреагировали на данный инцидент и открыли по данному факту уголовное дело.