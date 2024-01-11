Почти как взрывы: непогода напугала людей в Киеве (видео)

По прогнозу, снег в Киеве будет идти всю ночь

Вечером 11 января Киев накрыла снежная буря. В столице также слышали звук, похожий на взрыв, который оказался громом.

Фото и видео непогоды делятся в социальных сетях. Улицы буквально за считанные часы замело снегом.

Снегом замело землю, тротуары и проезжую часть. Вдобавок к снегопаду в Киеве бушует сильный ветер. Температура воздуха упала до -3 градусов. Однако не всех жителей и гостей столицы пугает непогода. Некоторые спокойно гуляют по улице, снимая зимние кадры на телефон.

Жителей столицы напугал не столько снегопад, сколько вспышка в небе и звук, похожий на взрыв. По предварительным данным, это был гром, но дождя в Киеве не наблюдается. Снежная гроза — это довольно редкое метеорологическое явление. Вместо ливня на землю выпадает ледяная крупа, то есть снег. Гром слышали не только жители Киева, но и Чернигова.

Согласно прогнозу погоды, снегопад в столице продлится до 2–3 часов ночи 12 января. А температура воздуха может опуститься до 10 градусов мороза. Порывы ветра ожидаются в пределах 7-12 м/с.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в январе 2024 года ожидается две волны похолодания. В некоторых областях может быть до 15 градусов мороза.