Облил спиртом и поджег: в Киеве мужчина из-за ревности пошел на преступление (фото)

Злоумышленнику грозит длительное тюремное заключение

Перед судом предстанет житель Киева, который из мести поджег дверь квартиры своей бывшей девушки. Мужчина, таким странным образом отреагировал на новость о том, что его экс-возлюбленная начала проживать с другим.

Личность ревнивца оперативно установили и его задержали — мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева.

Известно, что в начале ноября прошлого года в Подольском районе столицы началагореть входная дверь в квартиру, расположенную в одном из многоэтажных домов. На место происшествия оперативно прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание. К счастью, никто из людей не пострадал.

Правоохранители задокументировали повреждения и возбудили уголовное производство по части 2 статьи 194 УК Украины: "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога".

Место происшествия

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий следователи установили, что к владелице пострадавшей квартиры накануне приходил ее бывший сожитель — в этот момент мужчина узнал о том, что она начала проживать с другим. Как оказалось, в приступе гнева ревнивец приобрел в ближайшем магазине спирт, которым облил двери и поджег их.

Правоохранители задержали мужчину и объявили ему о подозрении в умышленном повреждении имущества, совершенном путем поджога. Сейчас досудебное расследование завершено, а материалы направлены в суд для рассмотрения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Злоумышленнику грозит тюрьма

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киевской области группа подростков облила горючей жидкостью и подожгла автомотические релейные шкафы, отвечающие за работу светофоров на железнодорожных путях. В результате, установки были полностью уничтожены, а график движения транспорта был нарушен. "Заказ" на выполнение диверсии они получили от неизвестного им человека через Telegram.