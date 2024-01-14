Пожар в торговом центре в Киеве устроил 7-летний мальчик: полицейские рассказали подробности

Следователи расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК — умышленное уничтожение или повреждение имущества.

В субботу, 13 января, в Соломенском районе Киева вспыхнул масштабный пожар в ТРЦ "Cosmo". Известно, что поджог совершил 7-летний мальчик.

Об этом сообщает полиция Киева. Правоохранительные органы расследуют уголовное производство по факту пожара в парке развлечений торгово-развлекательного комплекса.

Во время проведения осмотра места происшествия и проработки видео с камер внутреннего наблюдения полицейские в сотрудничестве со службой безопасности ТРЦ установили, что пожар возник вследствие умышленного поджога, который совершил 7-летний мальчик — посетитель парка развлечений.

Родители вместе с ребенком приглашены в Соломенское управление полиции для дачи показаний. Следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК — умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Полиция обратилась к гражданам и призвала к общению со своими детьми. А также объяснять им правила обращения с огнем и легковоспламеняющимися материалами.

Напомним, что возгорание произошло в одном из помещений торгового центра, расположенном на четвертом этаже. По предварительным данным, начала гореть детская игровая с батутами. Во время тушения пожара было эвакуировано около 200 человек.

К медикам за помощью обратились три человека — мужчина, женщина и 8-летняя девочка. Все имели симптомы отравления продуктами горения. Им предоставили медицинскую помощь, от госпитализации все отказались. Известно, что мужчина и женщина работали на этом ТРЦ, а девочка была посетительницей.

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