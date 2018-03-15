В украинский прокат выходит фильм "Земля призраков"

Женщина с двумя детьми переезжает в дом, который достался ей по наследству от тети. В первую ночь в новом жилище она защищается от налетчиков-убийц. Эта роковая ночь предначертывает судьбу обеих девочек. И спустя 16 лет сестры возвращаются в старый дом, где возрождаются их давние кошмары.

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- Паскаль Ложье и Милен Фармер работали вместе над одним из ее клипов на песню City of Love.

После смерти своей тёти Коллин с двумя дочерьми, Бет и Верой, наследует её дом. В первую же ночь в их новое жилище проникают убийцы, и Коллин вынуждена отчаянно сражаться за жизнь своих дочерей. Трагедия, которая травмировала всю семью, по-разному влияет на каждую из сестёр, чьи пути надолго расходятся после этой кошмарной ночи. Бет становится известным писателем, специализирующимся в жанре ужасов, Вера застревает в разрушительной паранойе. Шестнадцать лет спустя вся семья вновь воссоединяется в доме, и тут начинают происходить странные события.