В украинский прокат выходит фильм "Ева"

Перспективный писатель Бертран встречает загадочную женщину Еву, когда он укрывается в шале во время сильной метели. Страсть, вскружившая ему голову, отбирает у него все: семью, репутацию, деньги.

Интересные факты о фильме "Ева":

- Фильм основан на одноименном романе британского писателя Джеймса Хэдли Чейза.

- Изабель Юппер и режиссер Бенуа Жако уже работали вместе над фильмами "Школа плоти" (1988), "Крылья голубки" (1981), "Фальшивая служанка" (2000), "Только не скандал" (1999), а также "Вилла Амалия" (2009).

- Это вторая совместная работа Гаспара Ульелья и Изабель Юппер, ранее они снимались в картине "Плотина против Тихого океана" (2008).