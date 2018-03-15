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В украинский прокат выходит фильм "Ева"
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14:49 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
В украинский прокат 15 марта вышел фильм "Ева", от режиссера Бенуа Жако.
Перспективный писатель Бертран встречает загадочную женщину Еву, когда он укрывается в шале во время сильной метели. Страсть, вскружившая ему голову, отбирает у него все: семью, репутацию, деньги.
Интересные факты о фильме "Ева":
- Фильм основан на одноименном романе британского писателя Джеймса Хэдли Чейза.
- Изабель Юппер и режиссер Бенуа Жако уже работали вместе над фильмами "Школа плоти" (1988), "Крылья голубки" (1981), "Фальшивая служанка" (2000), "Только не скандал" (1999), а также "Вилла Амалия" (2009).
- Это вторая совместная работа Гаспара Ульелья и Изабель Юппер, ранее они снимались в картине "Плотина против Тихого океана" (2008).
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