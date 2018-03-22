Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МВФ не считает Украину бедной развивающейся страной МВФ не считает Украину бедной развивающейся страной
Новости: Порошенко подписал закон о платных дорогах Порошенко подписал закон о платных дорогах
Новости: Линарес сделал шокирующее заявление перед боем с Ломаченко Линарес сделал шокирующее заявление перед боем с Ломаченко
Новости: Какие последствия могут быть при сближении Солнца с соседней звездой Какие последствия могут быть при сближении Солнца с соседней звездой
X

В украинский прокат выходит фильм "Ведьма"

Ведьма
15:24 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

В украинский прокат 22 марта вышел фильм "Ведьма", от режиссера Йоакима Триера.

Главная героиня переезжает на учебу в Осло и новая студенческая жизнь полностью поглощает ее. Но однажды девушка обнаруживает у себя удивительные способности, которые влекут за собой необъяснимые последствия.

Интересные факты о фильме "Ведьма":

- Для норвежской певицы Кайи Уилсон кинолента стала дебютом в ее актерской карьере.

- Это вторая совместная работа для актеров Эллен Доррит Петерсен и Хенрика Рафаелсена, сценариста Эскиля Вогта и режиссера Йоакима Триера, ранее они работали вместе на съемках фильма "Слепая".

- Фильм "Ведьма" стал восьмой совместной работой режиссера Йоакима Триера и сценариста Эскиля Вогта после фильмов

"Громче, чем бомбы", "Слепая", "Осло, 31-го августа", "Реприза", "Проктер", "Pietà и Still".

- Работа над съемками велась 44 дня и проходила в Осло, Гетеборге, Тролльхеттане и Кируне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

22 марта, Афиша, Ведьма, Видео, Йоаким Триер, кадры из фильма, Кино, Премьера, Прокат, Режиссер, Трейлер, Украинский прокат, Фильм, Фото.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Киноафиша

В украинский прокат выходит фильм "Складки времени" В украинский прокат выходит фильм "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" В украинский прокат выходит фильм "Все деньги мира"

Последние новости

Украинский боксер поборется за титул чемпиона WBC среди молодежи Стало известно, кто голосовал против ареста Савченко И смешно и плакать хочется: жизненные твиты о разочарованиях взрослой жизни
Сегодня читают
01 Не перестает удивлять: Месси забил шокирующий гол на тренировке (Видео)
02 ЦИК признала Зварича избранным нардепом по списку "БПП"
03 Творог не всегда может быть полезным для организма
04 Директор НАБУ прокомментировал прослушку кабинета руководителя САП
05 Кейт Миддлтон показала новый стильный образ
Новости сегодня
15:41 Выезд ребенка за границу: разрешений от "алиментщиков" больше не нужно
15:40 Сытник рассказал, когда будет создан антикоррупционный суд
15:31 Несколько способов, которые помогут избавиться от вредных привычек
15:24 СБУ перекрыла канал нелегальной миграции из Азии
15:24 В зале парламента Нидерландов пытался повеситься мужчина
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Мандат СММ ОБСЕ продлили на год Мандат СММ ОБСЕ продлили на год
Новости: Аэропорту Жуляны присвоили имя Сикорского Аэропорту Жуляны присвоили имя Сикорского
Новости: Рада признала нелегитимными выборы Путина в Крыму Рада признала нелегитимными выборы Путина в Крыму
Новости: Кейт Миддлтон показала новый стильный образ Кейт Миддлтон показала новый стильный образ
Добавить комментарий
0