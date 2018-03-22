В украинский прокат выходит фильм "Ведьма"

Главная героиня переезжает на учебу в Осло и новая студенческая жизнь полностью поглощает ее. Но однажды девушка обнаруживает у себя удивительные способности, которые влекут за собой необъяснимые последствия.

Интересные факты о фильме "Ведьма":

- Для норвежской певицы Кайи Уилсон кинолента стала дебютом в ее актерской карьере.

- Это вторая совместная работа для актеров Эллен Доррит Петерсен и Хенрика Рафаелсена, сценариста Эскиля Вогта и режиссера Йоакима Триера, ранее они работали вместе на съемках фильма "Слепая".

- Фильм "Ведьма" стал восьмой совместной работой режиссера Йоакима Триера и сценариста Эскиля Вогта после фильмов

"Громче, чем бомбы", "Слепая", "Осло, 31-го августа", "Реприза", "Проктер", "Pietà и Still".

- Работа над съемками велась 44 дня и проходила в Осло, Гетеборге, Тролльхеттане и Кируне.