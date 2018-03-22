В украинский прокат выходит фильм "Тебя никогда здесь не было"

Главный герой - ветеран войны и бывший агент ФБР - спасающий девушек из сексуального рабства. Получив задание вытащить сенаторскую дочь из нью-йоркского борделя, он выясняет, что грязный бизнес вплетен в паутину заговоров и масштабной коррупции.

Интересные факты о фильме "Ты никогда здесь не был":

- Киноработа снята по одноименной повести Джонатана Эймса.

- Фильм стал дебютной работой режиссера Линн Рэмси за шесть лет со времен выхода ее фильма "Что-то не так с Кевином" (2011).

- Лента "Ты никогда здесь не был" вошла в конкурсную программу 70-го Каннского кинофестиваля в 2017 году.

- Съемки проходили в Нью-Йорке и его окрестностях летом 2016 года.

- Хоакин Феникс и Алессандро Нивола играли вместе в мелодраме "Выдуманная жизнь Эбботов" (1997).

- Екатерина Самсонов (Нина, дочь сенатора) сыграла в еще одном фильме-участнике каннской программы 2017 года — в ленте "Мир, полный чудес" Тодда Хейнса.