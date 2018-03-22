В украинский прокат выходит фильм "Тебя никогда здесь не было"
В украинский прокат 22 марта вышел фильм "Тебя никогда здесь не было", от режиссера Линны Рэмси.
Главный герой - ветеран войны и бывший агент ФБР - спасающий девушек из сексуального рабства. Получив задание вытащить сенаторскую дочь из нью-йоркского борделя, он выясняет, что грязный бизнес вплетен в паутину заговоров и масштабной коррупции.
Интересные факты о фильме "Ты никогда здесь не был":
- Киноработа снята по одноименной повести Джонатана Эймса.
- Фильм стал дебютной работой режиссера Линн Рэмси за шесть лет со времен выхода ее фильма "Что-то не так с Кевином" (2011).
- Лента "Ты никогда здесь не был" вошла в конкурсную программу 70-го Каннского кинофестиваля в 2017 году.
- Съемки проходили в Нью-Йорке и его окрестностях летом 2016 года.
- Хоакин Феникс и Алессандро Нивола играли вместе в мелодраме "Выдуманная жизнь Эбботов" (1997).
- Екатерина Самсонов (Нина, дочь сенатора) сыграла в еще одном фильме-участнике каннской программы 2017 года — в ленте "Мир, полный чудес" Тодда Хейнса.