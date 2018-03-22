В украинский прокат выходит фильм "Мой друг - диктатор"

Американская старшеклассница Татьяна знакомится по переписке с диктатором одной из стран карибского бассейна. Вскоре диктатор находит убежище в Америке и приезжает к Татьяне. Она укрывает его у себя, взамен на инструкции по свержению режима в своей школе.

Интересные факты о фильме "Мой друг - диктатор":

- Это вторые совместные съемки для Майкла Кейна и Кэти Холмс, ранее они вместе играли в фильме "Бэтмен: Начало" (2005).

- Кэти Холмс и Одейя Раш работали вместе на съемочной площадке фильма "Посвященный" (2014).

- Для Майкла Кейна и Сета Грина кинолента стала второй совместной работой после фильма "Остин Пауэрс: Голдмембер" (2003).