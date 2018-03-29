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В украинский прокат выходит фильм "Дикие предки"

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Дикие предки
19:26 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

В украинский прокат 29 марта вышел фильм "Дикие предки", от режиссера Ника Парка.

Действие происходит в доисторические времена, когда по Земле ходили динозавры и мамонты. Пещерный человек рассказывает историю о том, как один из предков объединил своих собратьев и спас их всех.

Интересные факты о фильме "Первый человек":

- "Первый человек" стал третьей режиссерской работой Ника Парка, в 2000 году он вместе с Питером Лордом работал над созданием мультфильма "Побег из курятника", а в 2005 году выпустил мультфильм "Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня" вместе со Стивом Боксом.

- Мультипликационная лента "Первый человек" - дебютный сольный полнометражный анимационный проект для режиссера Ника Парка.

- Актеры Марк Уильямс и Тимоти Сполл ранее снимались в серии фильмов о Гарри Поттере.

- Для Мэйси Уильямс мультфильм "Первый человек" стал дебютным в качестве актера озвучивания.

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