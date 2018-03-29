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В украинский прокат выходит фильм "Девушка в тумане"
19:38 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
В украинский прокат 29 марта вышел фильм "Девушка в тумане", от режиссера Донато Карризи.
Известный криминалист Фогель отправляется в отдаленную альпийскую деревню, чтобы расследовать загадочное исчезновение местной девушки, принадлежащей к очень консервативной религиозной общине.
Интересные факты о фильме "Девушка в тумане":
- "Девушка в тумане" снята Донато Карризи на основе собственного одноименного романа, вышедшего в 2015 году.
- "Девушка в тумане" — дебютный фильм писателя Донато Карризи. Однако до этого он уже работал на телевидении, где писал сценарий для "Насирии" (2007).
- Лента стала хитом итальянского проката, выступив на третьем месте позади таких блокбастеров 2017 года, как "Оно" и "Тор: Рагнарок".
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