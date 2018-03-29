В украинский прокат выходит фильм "Девушка в тумане"

Известный криминалист Фогель отправляется в отдаленную альпийскую деревню, чтобы расследовать загадочное исчезновение местной девушки, принадлежащей к очень консервативной религиозной общине.

Интересные факты о фильме "Девушка в тумане":

- "Девушка в тумане" снята Донато Карризи на основе собственного одноименного романа, вышедшего в 2015 году.

- "Девушка в тумане" — дебютный фильм писателя Донато Карризи. Однако до этого он уже работал на телевидении, где писал сценарий для "Насирии" (2007).

- Лента стала хитом итальянского проката, выступив на третьем месте позади таких блокбастеров 2017 года, как "Оно" и "Тор: Рагнарок".