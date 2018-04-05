В украинский прокат выходит фильм "Опасный бизнес"

Подчиненный дерзкой и предприимчивой начальницы находит секретную формулу, имеющую мировое значение. Он решает использовать эту информацию с целью наживы и инсценирует собственное похищение с выкупом у собственной компании. Но бесцеремонная начальница готова на самые смелые меры ради блага корпорации, для которой смерть похищенного сотрудника является самым оптимальным решением проблемы.

Интересные факты о фильме "Опасный бизнес":

- Это вторая совместная работа Шарлиз Терон и Аманды Сайфред, ранее они вместе играли в фильме "Миллион способов потерять голову" (2014).

- Певица Пэрис Джексон — дочь Майкла Джексона, дебютировала в фильме в актерской роли.

- Еще в 2014 году проектом заинтересовалась Шарлиз Терон. Она также выступила продюсером киноленты.