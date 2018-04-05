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В украинский прокат выходит фильм "Тихое место"

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Тихое место
19:03 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

В украинский прокат 5 апреля вышел фильм "Тихое место", от режиссера Джона Красински.

Действие фильма разворачивается на удаленной от цивилизации фермы, где проживает молодая семейная пара. К их несчастью, уединение грозит им сражением с пугающей сверхъестественной силой.

Интересные факты о фильме "Тихое место":

- Сценарий киноработы "Тихое место" попал в десятку лучших сценариев 2017 года по версии Tracking Board.

- Съемки фильма проходили в штате Нью-Йорк, большей частью на Уэст-Дувр Роуд в городе Паулинг и частично в городе Литтл Фолз.

- Сценаристы написали сюжет фильма специально для Джона Красински. Эмили Блант, прочитав сценарий, выразила желание сыграть вместе с мужем.

- Для Джона Красински и Эмили Блант фильм стал первой совместной работой за семь лет их брака. До этого они оба играли в киноленте "Маппеты" (2011), но у них не было общих сцен.

- Актриса Милли Симмондс, исполнившая роль дочери главных героев, является глухонемой. Она потеряла слух в младенчестве в результате передозировки лекарств. Первой ее работой в кино стала драма Тодда Хейнса "Мир, полный чудес" (2017).

- Для съемок фильма создатели закупили 20 тон кукурузы и наняли местных фермеров, чтобы те засадили поле вокруг места действия.

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