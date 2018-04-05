В украинский прокат выходит фильм "Жажда смерти"

История о добропорядочном семьянине, который превращается в беспощадную машину для убийства после того, как его семья подверглась жестокому насилию.

Интересные факты о фильме "Жажда смерти":

- Кинолента стала ремейком одноименного фильма 1974 года с Чарльзом Бронсоном. В основе обеих лент лежит роман Брайана Гарфилда 1972 года.

- Главная роль в фильме должна была достаться Сильвестру Сталлоне, но актер выбыл из проекта из-за творческих разногласий и плотного рабочего графика.

- Актеры Лиам Нисон, Рассел Кроу, Мэтт Дэймон, Бенисио Дель Торо, Уилл Смит и Брэд Питт рассматривались на главную роль в фильме.

- В отличие от оригинального фильма "Жажда смерти", действие картины разворачивается в Нью-Йорке.

- На стадии разработки режиссером фильм был Джо Карнахан, а главные роли должны были сыграть Фрэнк Грилло и Лиам Нисон. Однако, как только фильм приступил к началу производства, Карнахан покинул проект из-за разногласий со студией.

- Съемки фильма проходили в Чикаго, штат Иллинойс, и Монреале, Канада.