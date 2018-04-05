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В украинский прокат выходит фильм "Кикбоксер: Реванш"

Кикбоксер: Реванш
17:09 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

В украинский прокат 5 апреля вышел фильм "Кикбоксер: Реванш", от режиссера Димитри Логотетиса.

Курт возвращается в Таиланд. Перед ним новый вызов - освободить свою супругу и сразиться на ринге с боксером-гигантом, устроив смертоносный, но зрелищный бой.

Интересные факты о фильме "Кикбоксер: Реванш":

- Это спин-офф популярного американского фильма о боевых искусствах "Кикбоксер" (1989).

- Режиссер и сценарист киноленты Димитри Логотетис является обладателем двух черных поясов.

- Жан-Клод Ван Дамм, обладатель черного пояса и звания чемпиона Европы по карате и кикбоксингу 1979 года, исполнивший в "Кикбоксере" (1989) роль Курта Слоана, в сиквеле 2018 года сыграл роль мастера Дюрана.

- Канадский каскадер Ален Мусси играет Курта.

- Майк Тайсон исполнил роль брутального осужденного, втянутого в тюремный мир боев.

- Изначально роль Гамон в фильме должна была сыграть участница боев UFC Пейдж Ванзант, но она отказалась от дебюта в кино, чтобы сосредоточиться на подготовке к предстоящему бою.

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5 апреля, Афиша, Видео, Димитри Логотетис, кадры из фильма, Кикбоксер: Реванш, Кино, Премьера, Прокат, Фильм.
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