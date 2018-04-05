В украинский прокат выходит фильм "Кикбоксер: Реванш"
В украинский прокат 5 апреля вышел фильм "Кикбоксер: Реванш", от режиссера Димитри Логотетиса.
Курт возвращается в Таиланд. Перед ним новый вызов - освободить свою супругу и сразиться на ринге с боксером-гигантом, устроив смертоносный, но зрелищный бой.
Интересные факты о фильме "Кикбоксер: Реванш":
- Это спин-офф популярного американского фильма о боевых искусствах "Кикбоксер" (1989).
- Режиссер и сценарист киноленты Димитри Логотетис является обладателем двух черных поясов.
- Жан-Клод Ван Дамм, обладатель черного пояса и звания чемпиона Европы по карате и кикбоксингу 1979 года, исполнивший в "Кикбоксере" (1989) роль Курта Слоана, в сиквеле 2018 года сыграл роль мастера Дюрана.
- Канадский каскадер Ален Мусси играет Курта.
- Майк Тайсон исполнил роль брутального осужденного, втянутого в тюремный мир боев.
- Изначально роль Гамон в фильме должна была сыграть участница боев UFC Пейдж Ванзант, но она отказалась от дебюта в кино, чтобы сосредоточиться на подготовке к предстоящему бою.