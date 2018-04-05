В украинский прокат выходит фильм "Секс-контроль"

Неистовая комедия от создателей фильма "Соседи"! Три школьных подруги перед выпускным заключают секс-пакт. Однако об их планах узнают родители, случайно заглянув в секретный чат! Предки пойдут на все, чтобы обломать девушкам первый секс.

Интересные факты о фильме "Секс-контроль":

- Это вторые совместные съемки для актеров Джона Сина и Айка Баринхолца, ранее они вместе играли в "Сестрах" (2015).

- Для Ганнибал Бересса и Джона Сина фильм стал второй совместной работой, ранее они встречались на съемках фильма "Кто в доме папа!"

- Съемки киноленты проходили в мае 2017 года в Атланте.