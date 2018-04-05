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В украинский прокат выходит фильм "Роден"

Роден
16:22 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

В украинский прокат 5 апреля вышел фильм "Роден", от режиссера Жака Дуайона.

Жизненный путь выдающегося скульптора Огюста Родена, творившего на рубеже реализма, романтизма, импрессионизма и символизма.

Интересные факты о фильме "Роден":

- Кинолента вышла в прокат спустя 100 лет со дня смерти великого скульптора Огюста Родена.

- Это третий фильм о скульпторе после советского фильма 1978 года Алексея Спешнева "Плата за истину" и французского фильма 1988 года Брюно Нюйттена "Камилла Клодель".

- Для актрисы Северин Канеел "Роден" стал первой работой после 13-летнего перерыва в карьере.

- Это десятая совместная работа режиссера Жака Дуайона и композитора Филиппа Сарда. Дуайн и Сард начали свое сотрудничество с 1975 года в процессе работы над фильмом "Сумка с шарами".

- Киноработа "Роден" была номинирована на "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале.

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