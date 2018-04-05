В украинский прокат выходит фильм "Роден"

Жизненный путь выдающегося скульптора Огюста Родена, творившего на рубеже реализма, романтизма, импрессионизма и символизма.

Интересные факты о фильме "Роден":

- Кинолента вышла в прокат спустя 100 лет со дня смерти великого скульптора Огюста Родена.

- Это третий фильм о скульпторе после советского фильма 1978 года Алексея Спешнева "Плата за истину" и французского фильма 1988 года Брюно Нюйттена "Камилла Клодель".

- Для актрисы Северин Канеел "Роден" стал первой работой после 13-летнего перерыва в карьере.

- Это десятая совместная работа режиссера Жака Дуайона и композитора Филиппа Сарда. Дуайн и Сард начали свое сотрудничество с 1975 года в процессе работы над фильмом "Сумка с шарами".

- Киноработа "Роден" была номинирована на "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале.