В украинский прокат выходит фильм "Рэмпейдж"

Талантливый ученый пытается исследовать возможности спасения планеты от чудовищ, которые появились на свет в результате вышедшего из под контроля генетического эксперимента.

Интересные факты о фильме "Рэмпейдж":

- Киноработа создана по мотивам одноименной культовой видеоигры 80-х.

- Гигантский ящер из игры был заменен в фильме на аллигатора.

- Это вторые съемки Дуэйна "Скалы" Джонсона в экранизации видеоигры, ранее он исполнил главную роль в "Думе", основанной на классическом шутере от id Software.

- Это третье сотрудничество Дуэйна "Скалы" Джонсона и режиссера Брэда Пейтона после "Разлома Сан-Андреас" и "Путешествия 2: Таинственный остров".

- Джеффри Дин Морган и Малин Акерман вместе играли в "Хранителях" Зака Снайдера.

- Джон Манганьелло и Малин Акерман играли в сериале "Как я встретил вашу маму".

- Брэд Пейтон намеревается снять еще одну экранизацию видео игры — Just Cause.