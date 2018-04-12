В украинский прокат выходит фильм "Правда или действие"

Творцы страшных и эпатажных триллеров "Сплит" и "Счастливый день смерти" приглашают в игру. Безобидное развлечение "Правда или действие" превращается в беспощадные гонки со смертью, когда в процесс вмешивается потусторонняя сила. Победителем станет тот, кто выживет ...

Интересные факты о фильме "Правда или действие":

- Работу над хоррором "Правда или действие" вела независимая студия Blumhouse, подарившая миру "Прочь", "Судную ночь" и "Счастливого дня смерти".

- Съемки киноленты проходили в июне 2017 года.

- Музыкальное сопровождение к фильму создал Мэттью Марджесон — ученик Ханса Циммера, писавший саундтреки для "Звонков" и "Скаутов против зомби".

- Люси Хейл известна не только как актриса, но и певица, выигравшая конкурс American Juniors в 2003 году. В 2011 году она сыграла в качестве камео в "Крике 4".