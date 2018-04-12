В украинский прокат выходит фильм "Титан"

Американский пилот по имени Рик становится участником эксперимента, в ходе которого ученые планируют создать новый вид людей, способный выжить в экстремальных условиях на планете Титан. Однако, став сверхчеловеком, Рик подвергает смертельной опасности не только себя, но и все человечество.

Интересные факты о фильме "Титан":

- Снимали киноленту "Титан" на острове Гран-Канария, который известен как "миниатюрный контитент" из-за разнообразия ландшафта и обитателей. Фактически вся западная половина острова является биосферным заповедником ЮНЕСКО.

- Это третий фильм, который снят на Канарских островах с Сэмом Уортингтоном в главной роли, после картин "Битва Титанов" и "Гнев Титанов".

- Несмотря на название и место съемок, фильм "Титан" не связан с двумя другими работами актера.

- В съемках фильма приняли участие более 100 солдат испанской армии и более 20 машин боевой техники.