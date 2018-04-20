Афиша нового фильма: На расстоянии дыхания
19 апреля в украинский прокат выходит фильм "На расстоянии дыхания " от режиссера Дэниэла Роби.
В центре сюжета киноленты оказывается супружеская пара, которая должна укрываться на крыше многоэтажного дома от ядовитого тумана, окутавшего весь Париж. В этой бедственной ситуации супружеская пара пытается сделать все, чтобы спасти свою семью...
Интересные факты о фильме "На расстоянии дыхания":
- Киноработа "На расстоянии дыхания" была анонсирована еще в 2011 году.
- Это первый французский фильм канадского режиссера Дэниэла Роби.
- Режиссер попытался воссоздать реальный Париж в фильме, чтобы местные жители, увидев картину, представили, как выглядел бы город, если бы подобная катастрофа случилась в реальной жизни.
- Для подготовки к съемкам фильма актер Ромен Дюрис занимался боксом и бегал с противогазом.
- Ольгу Куриленко заинтересовали съемки во французском фильме, поэтому она согласилась принять участие в проекте.