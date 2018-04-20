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Афиша нового фильма: На расстоянии дыхания

На расстоянии дыхания
14:14 Сегодня Телеграф

19 апреля в украинский прокат выходит фильм "На расстоянии дыхания " от режиссера Дэниэла Роби.

В центре сюжета киноленты оказывается супружеская пара, которая должна укрываться на крыше многоэтажного дома от ядовитого тумана, окутавшего весь Париж. В этой бедственной ситуации супружеская пара пытается сделать все, чтобы спасти свою семью...

Интересные факты о фильме "На расстоянии дыхания":

- Киноработа "На расстоянии дыхания" была анонсирована еще в 2011 году.

- Это первый французский фильм канадского режиссера Дэниэла Роби.

- Режиссер попытался воссоздать реальный Париж в фильме, чтобы местные жители, увидев картину, представили, как выглядел бы город, если бы подобная катастрофа случилась в реальной жизни.

- Для подготовки к съемкам фильма актер Ромен Дюрис занимался боксом и бегал с противогазом.

- Ольгу Куриленко заинтересовали съемки во французском фильме, поэтому она согласилась принять участие в проекте.

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19 апреля, Афиша, Дэниэл Роби, Кино, На расстоянии дыхания, Прокат, Фильм.
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