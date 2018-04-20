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Афиша нового фильма: Такси 5

Такси 5
15:46 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

19 апреля в украинский прокат выходит фильм "Такси 5" от режиссера Франка Гастамбида.

Полицейскому, поступившему на службу в полицию Марселя, поручают непростое задание - ему нужно обезвредить банду итальянских грабителей, которые используют в налетах автомобили Феррари. А помогать ему в этом будет племянник Даниэля...

Интересные факты о фильме "Такси 5":

- Это пятая часть французской франшизы "Такси", начатой в 1998 году. Четвертый фильм вышел десять лет назад.

- Съемки "Такси 5" проходили в Марселе неподалеку от Лазурного берега в июле 2017 года.

- Продюсер Люк Бессон предложил оригинальным актерам Сами Насери и Фредерику Дьефенталю небольшие роли в пятом сиквеле. Однако актеры отказались. Насери в одном из интервью возмутился подходом создателей "Такси 5". Еще не прислав актеру сценарий, в интернете было опубликовано заявление, что Насери вернется в новом фильме. Дьефенталь же заявил, что "Эмильена без Даниэля просто не может быть".

- Музыкальное сопровождение к "Такси 5" написали ди-джей Kore и рэпер Hamza.

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19 апреля, Афиша, Кино, Прокат, Такси 5, Фильм, Франк Гастамбид.
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