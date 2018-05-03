В украинский прокат выходит фильм "Остров собак"

Мультфильм рассказывает историю 12-летнего мальчишки, который отправляется в путешествие по Японии, чтобы отыскать своего потерявшегося пса Рекса.

Интересные факты о фильме "Остров собак":

- По словам режиссера Уэса Андерсона, на создание мультфильма его вдохновили работы Акиры Куросавы.

- Это восьмая совместная работа режиссера Уэса Андерсона и актера Билла Мюррея после фильмов "Королевство полной луны", "Бесподобный мистер Фокс", "Водная жизнь", "Академия Рашмор", "Семейка Тененбаум", "Поезд на Даржилинг. Отчаянные путешественники" и "Отель "Гранд Будапешт"".

- Для озвучивания персонажей в киноленте режиссер отбирал актеров на конкурсной основе. Его требованием было пожертвовать 10 долларов на кинофонд, основанный Мартином Скорсезе, который специализируется на сохранении и восстановлении фильмов по всему миру.

- Актеры Билл Мюррей и Скарлетт Йоханссон ранее работали вместе в Японии, где проходили съемки фильма "Трудности перевода" режиссера Софии Коппола.

- Актеры Эдвард Нортон, Харви Кейтель, Тильда Суинтон, Ф. Мюррей Абрахам, Боб Бэлабан, Джефф Голдблюм и Билл Мюррей ранее снимались вместе в фильме "Отель "Гранд Будапешт".