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В украинский прокат выходит фильм "Остров собак"

Остров собак
10:05 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

В украинский прокат 3 мая вышел фильм "Остров собак", от режиссеров Уэса Андерсона.

Мультфильм рассказывает историю 12-летнего мальчишки, который отправляется в путешествие по Японии, чтобы отыскать своего потерявшегося пса Рекса.

Интересные факты о фильме "Остров собак":

- По словам режиссера Уэса Андерсона, на создание мультфильма его вдохновили работы Акиры Куросавы.

- Это восьмая совместная работа режиссера Уэса Андерсона и актера Билла Мюррея после фильмов "Королевство полной луны", "Бесподобный мистер Фокс", "Водная жизнь", "Академия Рашмор", "Семейка Тененбаум", "Поезд на Даржилинг. Отчаянные путешественники" и "Отель "Гранд Будапешт"".

- Для озвучивания персонажей в киноленте режиссер отбирал актеров на конкурсной основе. Его требованием было пожертвовать 10 долларов на кинофонд, основанный Мартином Скорсезе, который специализируется на сохранении и восстановлении фильмов по всему миру.

- Актеры Билл Мюррей и Скарлетт Йоханссон ранее работали вместе в Японии, где проходили съемки фильма "Трудности перевода" режиссера Софии Коппола.

- Актеры Эдвард Нортон, Харви Кейтель, Тильда Суинтон, Ф. Мюррей Абрахам, Боб Бэлабан, Джефф Голдблюм и Билл Мюррей ранее снимались вместе в фильме "Отель "Гранд Будапешт".

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3 мая, Афиша, Кино, Остров собак, Премьера, Прокат, Трейлер, Уэс Андерсон, Фильм.
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