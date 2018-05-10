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Афиша нового фильма: Терминал
15:53 Сегодня Телеграф
10 мая в украинский прокат выходит фильм "Терминал " от режиссера Вона Стайна.
Парочка киллеров получает от Инкогнито опасное задание, за выполнение которого они получат большие деньги. Все идет как по маслу, пока в миссию не ввязывается фатальная незнакомка.
Интересные факты о фильме "Терминал":
- Фильм стал дебютной полнометражной работой для актера Майка Майерса за последние семь лет.
- Это вторая совместная работа Катарины Кас и Марго Робби, ранее они встречались на съемочной площадке фильма "Волк с Уолл-стрит" (2013).
- Мэттью Льюис и Ник Моран работали вместе в саге о "Гарри Поттере".
- Декстер Флетчер и Ник Моран играли у Гая Ричи в "Карты, деньги, два ствола".
- Съемки фильма "Терминао" проходили в Будапеште (Венгрия).
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