Афиша нового фильма: Терминал

Парочка киллеров получает от Инкогнито опасное задание, за выполнение которого они получат большие деньги. Все идет как по маслу, пока в миссию не ввязывается фатальная незнакомка.

Интересные факты о фильме "Терминал":

- Фильм стал дебютной полнометражной работой для актера Майка Майерса за последние семь лет.

- Это вторая совместная работа Катарины Кас и Марго Робби, ранее они встречались на съемочной площадке фильма "Волк с Уолл-стрит" (2013).

- Мэттью Льюис и Ник Моран работали вместе в саге о "Гарри Поттере".

- Декстер Флетчер и Ник Моран играли у Гая Ричи в "Карты, деньги, два ствола".

- Съемки фильма "Терминао" проходили в Будапеште (Венгрия).