В украинский прокат выходит фильм "Вслепую"

Главная героиня - слепая пианистка София - невольно становится свидетелем убийства, после чего вынужденно оказывается втянутой в криминальный мир Лондона.

Интересные факты о фильме "Вслепую":

- Натали Дормер выступила в киноработе в качестве актрисы и сценариста. Это ее дебютная сценарная работа.

- Актеры Натали Дормер, Эд Скрей и Джеймс Космо снимались вместе в сериале "Игра престолов".

- Это первая совместная работа актрисы Натали Дормер и ее жениха Энтони Бирна, с которым она состоит в романтических отношениях с 2011 года.

- Работа над сценарием фильма "В темноте" заняла около 8 лет, а сами съемки заняли всего 25 дней.

- Съемочный процесс проходил в Лондоне. В киноленте нет снятых на студии сцен.

- Первоначально, Натали Дормер отказывалась от главной роли в фильме, однако режиссеру Энтони Бирну удалось уговорить ее.