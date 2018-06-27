В украинский прокат выходит фильм "Вслепую"
В украинский прокат 28 июня вышел фильм "Вслепую", от режиссера Энтони Бирна.
Главная героиня - слепая пианистка София - невольно становится свидетелем убийства, после чего вынужденно оказывается втянутой в криминальный мир Лондона.
Интересные факты о фильме "Вслепую":
- Натали Дормер выступила в киноработе в качестве актрисы и сценариста. Это ее дебютная сценарная работа.
- Актеры Натали Дормер, Эд Скрей и Джеймс Космо снимались вместе в сериале "Игра престолов".
- Это первая совместная работа актрисы Натали Дормер и ее жениха Энтони Бирна, с которым она состоит в романтических отношениях с 2011 года.
- Работа над сценарием фильма "В темноте" заняла около 8 лет, а сами съемки заняли всего 25 дней.
- Съемочный процесс проходил в Лондоне. В киноленте нет снятых на студии сцен.
- Первоначально, Натали Дормер отказывалась от главной роли в фильме, однако режиссеру Энтони Бирну удалось уговорить ее.