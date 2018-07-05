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В украинский прокат выходит фильм "Без сна"

Без сна
15:07 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

В украинский прокат 5 июля вышел фильм "Без сна", от режиссера Густаво Эрнандеса.

В центре сюжета оказывается молодая и подающая большие надежды актриса Биянка, которая присоединяется к театральной труппе, ставящей эксперименты на бессоннице в заброшенной психиатрической больнице. Однако вскоре Бианка вместе с другими членами труппы сталкивается с неизвестными силами, которые угрожают не только их работе, но и жизни...

Интересные факты о фильме "Без сна":

- Идея создания фильма "Без сна" пришла к режиссеру еще 2010 году после возвращения с Каннского кинофестиваля. Перед тем как лечь спать, режиссер решил поиграть в популярную музыкальную игру Guitar Hero, но вскоре уснул. Проснувшись, Эрнандес обнаружил, что поставил очередной рекорд по очкам в игре, но не помнил, как это сделал. Так зародилась идея создания фильма о бессоннице.

- Слоган киноработы гласит: "Сколько ты сможешь не спать?".

- Киноработа "Без сна" была представлена на Кинофестивалях в Малаге и "Трайбека".

- Съемки фильма "Без сна" проходили в Буэнос-Айресе (Аргентина) и на Канарских островах (Испания). Также большая часть фильма была снята в заброшенном детском доме в Аргентине, который был построен еще во времена правления аргентинского военного и государственного деятеля и президента Аргентины Хуана Доминго Перона.

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