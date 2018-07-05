В украинский прокат выходит фильм "Человек-муравей и Оса"

Самый забавный супергерой Вселенной Марвел в новой супермиссии! С помощью своего неповторимого костюма Человек-Муравей может уменьшаться и увеличиваться до любых размеров, что позволяет ему триумфовать даже в самых сложных ситуациях. И когда сильный противник бросает вызов, супергерой получает нового союзника - храбрую Осу.

Интересные факты о фильме "Человек-муравей и Оса":

- Киноработа является сиквелом блокбастера "Человек-муравей" (2015).

- В киновселенной Marvel "Человек-муравей и Оса" стал 12 фильмом и 8 главой в третьей фазе.

- Эванджелин Лилли предлагала на роль ее экранной матери Мишель Пфайффер. В свою очередь, Майкл Дуглас голосовал за свою жену Кэтрин Зета-Джонс, но та отказалась.

- Кинолента "Человек-муравей и Оса" была анонсирована спустя три месяца с момента выхода "Человека-муравья". В календаре премьер Marvel она потеснила "Капитана Марвел", съехавшего на 2019 год.

- Это вторая работа Мишель Пфайффер в комиксах после "Бэтмен возвращается" (1992).

- Шэрон Стоун рассматривалась на роль Джанет ван Дин.

- Это третья работа Майкла Дугласа в сиквеле к фильму. Ранее он дважды играл роль Джека в "Романе с камнем" (1984) и "Жемчужине Нила" (1985), а также Гордона Гекко в "Уолл-Стрит" (1987) и "Уолл-Стрит: Деньги не спят" (2010).

- Мишель Пфайффер и Пол Рад уже играли возлюбленных в мелодраме "Я никогда не буду твоей" (2007).

- Это третья супергеройская франшиза для Лоренс Фишберн после "Фантастической четверки: Вторжение Серебряного серфера" (2007) и кинокомиксов DC ("Человек из стали" (2013) и "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" (2016)).