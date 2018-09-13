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В украинский прокат выходит фильм "Родня"
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08:12 Сегодня Телеграф
В украинский прокат 13 сентября вышел фильм "Родня", от режиссеров Джонатана Бэйкера и Джоша Бэйкера.
Обычный школьник неожиданно обнаруживает сверхмощное инопланетное оружие. Вскоре за оружием начинают охотиться пришельцы, спецслужбы и преступная группировка во главе с криминальным авторитетом.
Интересные факты о фильме "Родня":
- Сюжет киноленты основан на короткометражке Bag Man, снятой братьями Бэйкер в начале карьеры.
- Это дебютная полнометражная работа режиссеров Джонатана и Джоша Бэйкеров.
- Работа над съемками проекта стартовала 24 октября 2016 года в Торонто (Онтарио, Канада).
- Для актера Майлса Труитта фильм стал дебютом на большом экране.
- Музыкальное сопровождение к фильму "Родня" написала шотландская рок-группа "Mogwai".
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