В украинский прокат выходит фильм "Родня"

Обычный школьник неожиданно обнаруживает сверхмощное инопланетное оружие. Вскоре за оружием начинают охотиться пришельцы, спецслужбы и преступная группировка во главе с криминальным авторитетом.

Интересные факты о фильме "Родня":

- Сюжет киноленты основан на короткометражке Bag Man, снятой братьями Бэйкер в начале карьеры.

- Это дебютная полнометражная работа режиссеров Джонатана и Джоша Бэйкеров.

- Работа над съемками проекта стартовала 24 октября 2016 года в Торонто (Онтарио, Канада).

- Для актера Майлса Труитта фильм стал дебютом на большом экране.

- Музыкальное сопровождение к фильму "Родня" написала шотландская рок-группа "Mogwai".