В украинский прокат выходит фильм "Когда падают деревья"

В центре сюжета — пятилетняя Витка, которая приехала погостить на летние каникулы к бабушке. В селе она становится свидетельницей неистового романа ее старшей сестры Ларисы, которая по уши влюблена в молодого бандита по кличке Шрам. Из-за связи с бандитом окружающие сразу же нарекают Ларису "проституткой". Мама девочек пребывает в тяжелой депрессии в связи с недавней смертью супруга. А их бабушка — вконец запуталась в домашних делах, отчего срывается на крик из-за мелочей.

Интересные факты о фильме "Когда падают деревья":

- Кинолента является копродукционным проектом Украины, Польши и Македонии.

- Главная героиня выиграла в номинации "Лучшая актерская работа" в национальной конкурсной программе на Одесском международном кинофестивале 2018.

- "Когда падают деревья" стал победителем питчинга Одесского международного кинофестиваля-2014.

- В 2016 году сценарий фильма стал победителем церемонии 10 сессии ScripTeastAward, которая проводилась во время 69-го Каннского международного кинофестиваля.

- Сценарий получил награду имени Кшиштофа Кеслёвского и денежное вознаграждение в размере 10 тыс. евро на последующее производство фильма.

- Ряд мировых изданий еще в 2017 году назвали "Когда падают деревья" одним из наиболее ожидаемых фильмов с Восточной Европы.