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В украинский прокат выходит фильм "Агент Джонни Инглиш: Новая миссия"

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Агент Джонни Инглиш: Новая миссия
17:15 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 20 сентября вышел фильм "Агент Джонни Инглиш: Новая миссия", от режиссера Дэвида Керра.

Гений проколов, мастер неудобных ситуаций Джонни Инглиш вновь спасает мир. Он должен вычислить хакера, который взломал систему секретной службы Британии и раскрыл имена всех агентов. Единственным нерассекреченым агентом оказывается Джонни Инглиш.

Интересные факты о фильме "Агент Джонни Инглиш: Новая миссия":

- Это первая кинотрилогия актера Роуэна Аткинсона.

- Выход фильма "Агент Джонни Инглиш: Новая миссия" запланирован спустя 15 лет после релиза оригинальной части.

- Бен Миллер вновь вернулся к образу напарника Джонни Инглиша, хотя актер не участвовал в съемках второй части "Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка" (2011).

- Съемки киноленты проходили в Уэлем Грине (графство Хартфордшир), Глостершире и на пляже Сент-Айгкльф в Варе (Франция).

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