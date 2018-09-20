В украинский прокат выходит фильм "Агент Джонни Инглиш: Новая миссия"

Гений проколов, мастер неудобных ситуаций Джонни Инглиш вновь спасает мир. Он должен вычислить хакера, который взломал систему секретной службы Британии и раскрыл имена всех агентов. Единственным нерассекреченым агентом оказывается Джонни Инглиш.

Интересные факты о фильме "Агент Джонни Инглиш: Новая миссия":

- Это первая кинотрилогия актера Роуэна Аткинсона.

- Выход фильма "Агент Джонни Инглиш: Новая миссия" запланирован спустя 15 лет после релиза оригинальной части.

- Бен Миллер вновь вернулся к образу напарника Джонни Инглиша, хотя актер не участвовал в съемках второй части "Агент Джонни Инглиш: Перезагрузка" (2011).

- Съемки киноленты проходили в Уэлем Грине (графство Хартфордшир), Глостершире и на пляже Сент-Айгкльф в Варе (Франция).