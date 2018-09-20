В украинский прокат выходит фильм "Простая услуга"

Стефани, мама-блогер из провинциального городка, вскоре обнаруживает, что ее лучший друг загадочно пропадает и она прилагает все усилия, чтобы его отыскать.

Трейлер №1

Трейлер №2

Интересные факты о фильме "Простая услуга":

- Киноработа основана на одноименном романе писательницы Дарси Белл.

- Роман Дарси Белл "Простая услуга" впервые был опубликован 21 марта 2017 года. В целом, книга получила положительные отзывы критиков.

- Студия "Fox 2000" в январе 2016 года, еще до публикации книги, выкупила права на экранизацию романа.

- Это вторая совместная работа Джин Смарт и Анны Кендрик, ранее они снимались вместе в фильме Гэвина О`Коннора "Расплата".

- Съемки киноленты "Простая услуга" проходили в Торонто (Онтарио, Канада).