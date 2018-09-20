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В украинский прокат выходит фильм "Лондонские поля"

Лондонские поля
17:51 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 20 сентября вышел фильм "Лондонские поля", от режиссера Мэтью Каллена.

Главная героиня – Никола Сикс – поневоле оказывается объектом созерцания писателя Самсона Янга. Самсон, страдая творческим упадком и воодушевившись личностью Николы, решает написать о ней книгу.

Интересные факты о фильме "Лондонские поля":

- Кинолента стала экранизацией одноименного романа 1989 года современного британского классика Мартина Эмиса.

- На главную женскую роль рассматривалась Джемма Артертон.

- Для роли в фильме "Лондонские поля" Джонни Деппу пришлось освоить профессиональную игру в дартс.

- В 2015 году режиссер Мэттью Каллен судился с продюсерами, обвиняя их в том, что они якобы без его ведома стремились перемонтировать его фильм.

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