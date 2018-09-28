В украинский прокат выходит фильм "Дом с часами в стенах"

Осиротевший Льюис переезжает в дом своего чудаковатого дяди. Первое, что он слышит - устрашающее тиканье часов. Льюис случайно узнает, что часы ведут обратный отсчет до момента, когда тьма и смятение поглотят все. Для остановки часового механизма Льюису предстоит войти в другое измерение...

Интересные факты о фильме "Дом с часами в стенах":

- Кинолента основана на одноименной сказке Джона Бэллэрса.

- Это первая экранизация в карьере Элая Рота, также как и первая готическая и семейная его киноработа.

- Эдвард Гори создавал готические иллюстрации к оригинальной книге. Режиссер основывался на них при создании фильма.