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В украинский прокат выходит фильм "Дом с часами в стенах"
15:23 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
В украинский прокат 27 сентября вышел фильм "Дом с часами в стенах".
Осиротевший Льюис переезжает в дом своего чудаковатого дяди. Первое, что он слышит - устрашающее тиканье часов. Льюис случайно узнает, что часы ведут обратный отсчет до момента, когда тьма и смятение поглотят все. Для остановки часового механизма Льюису предстоит войти в другое измерение...
Интересные факты о фильме "Дом с часами в стенах":
- Кинолента основана на одноименной сказке Джона Бэллэрса.
- Это первая экранизация в карьере Элая Рота, также как и первая готическая и семейная его киноработа.
- Эдвард Гори создавал готические иллюстрации к оригинальной книге. Режиссер основывался на них при создании фильма.
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