День Независимости Украины

Киноафиша

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 30.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
В МИД требуют РФ допустить украинских врачей к Сенцову
Новости: Британия обещает искоренить разведсеть РФ
Британия обещает искоренить разведсеть РФ
Новости: Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Майк Тайсон: Лучшие боксеры вышли из трущоб
Новости: Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
Вероника Дидусенко рассказала о своем ребенке и скандале на конкурсе "Мисс Украина"
X

В украинский прокат выходит фильм "Игрушки для взрослых"

Игрушки для взрослых
15:32 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф

В украинский прокат 27 сентября вышел фильм "Игрушки для взрослых".

Кровопролития сотрясают мир, в котором вместе живут люди и кукольные персонажи. Частный детектив Дженни берется за расследование убийств актеров кукольного ТВ-шоу.

Интересные факты о фильме "Игрушки для взрослых":

- "Игрушки для взрослых" стал первым за 22 года полнометражным фильмом Брайана Хенсона, после киноработы "Остров сокровищ Маппетов" (1996).

- Из-за лозунга картины "No Sesame. All Street" обладатели прав на "Улицу Сезам" и "Маппет-шоу" судились с создателями "Игрушек для взрослых". Они посчитали, что фильм порочит репутацию их шоу.

- Киноработа сюжетно отсылает к фильму "Кто подставил кролика Роджера" (1988).

- Это третья полнометражная работа режиссера Брайана Хенсона после кинолент "Рождественская сказка Маппетов" и "Остров сокровищ Маппетов".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

27 сентября, Афиша, Афиша кино, Видео, Игрушки для взрослых, интересные факты о фильме, кадры из фильма, Кино, Премьера, Премьера фильма, Прокат, Режиссер, Съемки, Трейлер, Трейлер фильма, Украинский прокат, Фильм, Фото.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Киноафиша

В украинский прокат выходит фильм "Герой моего времени" В украинский прокат выходит фильм "Простая услуга" В украинский прокат выходит фильм "Агент Джонни Инглиш: Новая миссия"

Последние новости

Черноморец - Мариуполь: обзор матча (Видео) Поклонники начали подозревать Яну Соломку в разводе с мужем Майк Тайсон рассказал, чего не хватает современному боксу
Сегодня читают
01 Эскалация в Сербии: Солдаты НАТО прибыли к границе Косово
02 "Х-фактор" 9 сезон 5 выпуск: как прошел пятый кастинг в Виннице (Видео)
03 Мода 2018-2019: лучшие прически на осень и зиму для коротких и длинных волос (Фото)
04 Порошенко: Украина должна сказать окончательное "прощай" РФ
Новости сегодня
20:40 Сборная США завоевала бронзу ЧМ-2018 по волейболу
20:30 Ибрагимович оформил дубль в матче МЛС (Видео)
20:26 В Сети появились новые снимки смартфона Nokia 7.1 Plus
20:25 Два человека выпали из катера в Запорожье
20:01 Медики назвали преимущества регулярного употребления сыра
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Facebook могут наложить штраф
На Facebook могут наложить штраф
Новости: Трамп может получить Нобелевскую премию
Трамп может получить Нобелевскую премию
Новости: Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Казахская журналистка получила статус беженца в Украине
Новости: Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Врачи назвали продукт, который поможет в борьбе с целлюлитом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь