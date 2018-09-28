В украинский прокат выходит фильм "Игрушки для взрослых"

Кровопролития сотрясают мир, в котором вместе живут люди и кукольные персонажи. Частный детектив Дженни берется за расследование убийств актеров кукольного ТВ-шоу.

Интересные факты о фильме "Игрушки для взрослых":

- "Игрушки для взрослых" стал первым за 22 года полнометражным фильмом Брайана Хенсона, после киноработы "Остров сокровищ Маппетов" (1996).

- Из-за лозунга картины "No Sesame. All Street" обладатели прав на "Улицу Сезам" и "Маппет-шоу" судились с создателями "Игрушек для взрослых". Они посчитали, что фильм порочит репутацию их шоу.

- Киноработа сюжетно отсылает к фильму "Кто подставил кролика Роджера" (1988).

- Это третья полнометражная работа режиссера Брайана Хенсона после кинолент "Рождественская сказка Маппетов" и "Остров сокровищ Маппетов".