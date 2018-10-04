В украинский прокат выходит фильм "Безумная Свадьба"

Дочь главного героя учится во Франции и неожиданно объявляет родителям, что выходит замуж за француза. Немного спустя она привозит жениха для знакомства с родителями. Избранником оказывается афрофранцуз, что приводит семью в полный ступор...

Интересные факты о фильме "Безумная Свадьба":

- Это дебютная работа шоумена Юрия Горбунова в качестве продюсера полнометражного фильма.

- Изначально на режиссерское кресло претендовал Дмитрий Малков, но впоследствии его заменил Влад Дикий.

- Саундтреком к фильму "Безумная Свадьба" стала совместная песня групп "Время и Стекло", "Mozgi" и певицы Мишель Андраде. А также Потап и Олег Винник представили совместную песню к фильму "Самый лучший день", в частности они также выполнили эпизодические роли в ленте.