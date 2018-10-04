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В украинский прокат выходит фильм "Веном"

Смотрите фото (4)
Веном
19:58 Чт, 4 Октябрь 2018 Телеграф

В украинский прокат 4 октября вышел фильм "Веном", от режиссера Рубена Флейшера.

У журналиста Эдди Брока вселяется разумное существо инопланетного происхождения. Теперь он Веном - один из самых известных супергероев вселенной Человека-паука.

Интересные факты о фильме "Веном":

- На режиссерское кресло "Венома" рассматривались Гэри Росс и Алекс Куртцман.

- На роль Венома претендовали Стефен Фаррелли и Келлан Латс.

- На роли в этом фильме рассматривались Мэтт Смит, Педро Паскаль и Маттиас Шонартс.

- "Веном" стал первым супергеройским фильмом в карьере Мишель Уильямс.

- Релиз киноленты совпал с 30-летним юбилеем с момента первого появления Венома на страницах комиксов.

- События фильма "Веном" разворачиваются в мире, который не связан с кинематографической вселенной Marvel.

- Том Харди ранее играл суперзлодея Бэйна в фильме "Темный рыцарь: Возрождение легенды" (2012). В комиксах Бэйн принимает сыворотку под названием "Веном", чтобы получить суперсилу.

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