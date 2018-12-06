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В украинский прокат выходит фильм "Щелкунчик и четыре королевства"

В украинский прокат выходит фильм &quot;Щелкунчик и четыре королевства&quot;
12:48 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 6 декабря вышел фильм "Щелкунчик и четыре королевства", от режиссера Лассе Халльстрёма.

Популярная история раскроется с темной стороны. С начала сумерек Щелкунчик проведет зрителей в страну чудес, где идет бескомпромиссная война добра и зла, любви и гнева.

Интересные факты о фильме "Щелкунчик и четыре королевства":

- Кинолента основана на детской повести-сказке писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король".

- Это третьи совместные съемки Киры Найтли и Мэттью Макфэйдена, ранее они работали на съемочных площадках фильмов "Гордость и предубеждение" и "Анна Каренина".

- Актриса Хелен Миррен и режиссер Лассе Халльстрем работали вместе над съемками фильма "Пряности и страсти".

- Киноработа "Щелкунчик и четыре королевства" снята на 65 миллиметровую пленку.

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