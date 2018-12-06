В украинский прокат выходит фильм "Дом, который построил Джек"

В украинский прокат 6 декабря вышел фильм "Дом, который построил Джек", от режиссера Ларса фон Триера.

История удивительно талантливого молодого человека по имени Джек, который за 12 лет стал умелым серийным убийцей.

Интересные факты о фильме "Дом, который построил Джек":

- В 2014 году киноработа была анонсирована как минисериал. В 2016 году Ларс фон Триер заявил, что следующей его полнометражной работой станет история убийцы Джека.

- "Дом, который построил Джек" отсылает к дебютному фильму Триера "Элемент преступления" (1984).

- Это третья совместная работа Шиван Фэллон и Ларсана фон Триера после "Танцующей в темноте" (2000) и "Догвилля" (2003).

- Мэтт Диллон и Шиван Фэллон работали вместе в "Соснах" (2015) и "Уйти красиво" (2017).