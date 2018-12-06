В украинский прокат выходит фильм "Кадавер"

В украинский прокат 6 декабря вышел фильм "Кадавер", от режиссера Дидерика Ван Ружена.

К женщине-полицейской на дежурстве в морге поступает тело истерзанной девушки, над которой родственники проводили обряд экзорцизма. После этого в морге начинают происходить сверхъестественные события.

Интересные факты о фильме "Кадавер":

- "Кадавер" стал дебютным американским фильмом ирландского режиссера Дидерика Ван Ружена.

- Фильм снят на камеру Sony A7S II, цена которой составляет не более трех тысяч долларов.

- Работа над съемками фильма "Кадавер" проходила в Бостоне и Девенсе, штат Массачусетс. Несколько сцен фильма было снято на студии New England Studios.

- Мировая премьера киноленты была запланирована на 25 августа 2017 года, но позднее дважды переносилась.