В украинский прокат выходит фильм "Под Сильвер Лэйк"

В украинский прокат 6 декабря вышел фильм "Под Сильвер Лэйк", от режиссера Дэвида Роберта Митчелла.

Главный герой берется за расследование таинственного исчезновение его привлекательной соседки.

Интересные факты о фильме "Под Сильвер Лэйк":

- Кинолента "Под Сильвер Лэйк" снята в жанре "нео-нуар".

- На роль Сары в фильме рассматривалась Дакота Джонсон.

- Сцена актрисы Райли Кио в бассейне практически полностью воссоздает сцену из последнего фильма с Мэрилин Монро "Что-то должно случиться", производство которого не было завершено из-за внезапной смерти актрисы.

- Работа над съемками проходила в Лос-Анджелесе.

- Премьерный показ киноленты состоялся на Каннском кинофестивале в рамках "Основного конкурса". Также лента была показана на Международном фестивале фантастических фильмов в Нешвилле, кинофестивале Fantasia в Монреале, Международном кинофестивале "Новые горизонты" и на Международном кинофестивале в Ванкувере.