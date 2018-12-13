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В украинский прокат выходит фильм "Аквамен"

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В украинский прокат выходит фильм &quot;Аквамен&quot;
17:02 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 13 декабря вышел фильм "Аквамен", от режиссера Джеймса Вана.

Артур Карри необыкновенный паренек - он силен, очень ловкий и феноменально быстрый. Главная его особенность - он дышит под водой и болтает с рыбами. А его мать - Королева Атлантиды в изгнании, которая открывает ему правду в день своей смерти...

Интересные факты о фильме "Аквамен":

- Фильм основан на комиксах "DC Comics" о супергерое и члене "Лиги Справедливости Америки" Аквамене.

- Это первый проект, где Аквамен выступил центральным персонажем. Ранее он появлялся в эпизодической роли в сериале "Тайны Смолвилля", а также в пилотном выпуске сериала "Ныряльщик" про Аквамена.

- Из-за бесполезных способностей на суше над Акваменом насмехаются другие супергерои "DC Comics".

- Еще в 2004 году Аквамена хотела экранизировать компания Sunrise Entertainment Алана и Питера Рич, однако по финансовым соображениям работа над фильмом не началась. 

 

- Джефф Николс и Ноам Марро претендовали на режиссерское кресло.

- Главную роль могли сыграть Мэтт Дэймон и Саймон Баркер.

- Джейсон Момоа также сыграл Аквамена в фильме Зака Снайдера "Бэтмен против Супермена: на заре справедливости".

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