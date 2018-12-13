В украинский прокат выходит фильм "Человек-паук: Вокруг вселенной"

В украинский прокат 13 декабря вышел фильм "Человек-паук: Вокруг вселенной", от режиссеров Боба Персичетти и Питера Рэмзи.

Юный Майлз Моралес из Нью-Йорка живет в мире невообразимого потенциала вселенных Человека-паука, где экипировку супергероя носит не только он.

Интересные факты о фильме "Человек-паук: Вокруг вселенной":

- "Человек-паук: Вокруг вселенной" стал экранизацией комикса Spider-Verse. Его также адаптировали в 3 и 4 сезонах "Великого Человека-паука" (2012).

- В 2014 году впервые заговорили о разработке полнометражного анимационного фильма о приключениях Человека-паука компании Sony Pictures Animation.

- Премьерный показ фильма был запланирован на 20 июля 2018 года, но позднее релиз перенесли на 13 декабря 2018 года.