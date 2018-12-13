В украинский прокат выходит фильм "Закат"

В украинский прокат 13 декабря вышел фильм "Закат", от режиссера Ласло Немеша.

1913 год. Молодая Ириш Лейтер приезжает в столицу Венгрии с верой в возможность найти работу модисткой в известном шляпном магазине, который раньше принадлежал ее родителям. Новый владелец отказывает Ириш в трудоустройстве и она пытается найти другие связи прошлого. Тотчас связи прошлого приводят ее в самые мрачные закоулки Будапешта.

Интересные факты о фильме "Закат":

- Работа над сценарием началась еще в 2015 году.

- Кинолента "Закат" была номинирована на премию "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля.

- Фильм был представлен на Международном кинофестивале в Торонто.

- Жюли Жакаб была отобрана на роль из 5000 претенденток.