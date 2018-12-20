В украинский прокат выходит фильм "Гринч"

В украинский прокат 20 декабря вышел фильм "Гринч", от режиссеров Ярроу Чейни и Скотта Моужера.

Главный герой - отшельник по имени Гринч, живущий в сумрачной пещере. Когда ненавистные жители городка начинают подготовку к Рождеству, радостно наряжая дома, Гринч вместе со своим псом Максом готовит коварный план, чтобы испортить праздник и похитить Рождество.

Интересные факты о мультфильме "Гринч":

- Это девятая полнометражная мультипликационная лента студии Illumination.

- Это вторая экранизация романа Доктора Сюсса для студии Illumination после "Лоракса" (2012).

- В "Гадкий я 3" старшая дочь Грю носит футболку с Гринчем, что служит намеком на одноименный мультфильм. В первой чтасти "Гадкий я" она носила футболку с Лораксом.

- Бенедикт Камбербетч ранее уже озвучивал мультфильм "Пингвины Мадагаскара" (2014).

- "Новый год отменяется" - слоган мультфильма "Гринч".