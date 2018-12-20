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В украинский прокат выходит фильм "Секс и ничего личного"

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В украинский прокат выходит фильм &quot;Секс и ничего личного&quot;
17:39 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 20 декабря вышел фильм "Секс и ничего личного", от режиссера Ольги Ряшиной.

Когда на предложение руки и сердца главный герой в ответ узнает, что в постели он полный неудачник, сокрушенный горем он отправляется в Прагу на Новогодние праздники к своему другу. Уйдя в отрыв в ночном клубе он знакомится со стриптизершей Дианой, которая обещает сделать из него настоящего мачо. Но на пути к новой мечте становится экс-возлюбленная.

Интересные факты о фильме "Секс и ничего лишнего":

- Актерский состав фильма можно смело назвать всеукраинским. Здесь есть актеры из таких городов как Тернополь, Харьков, Львов, Днепр, Ивано-Франковск, Одесса, Чернигов, Киев.

- Главную героиню фильма Анжелику Николаеву нашли за 10 дней до начала съемок, проведя перед этим более 100 кастингов. Искренняя, хрупкая актриса, участница проекта "Танцуют все", которая попала в ТОП-10.

- Почти как родить ребенка! Сценарий к фильму писали около 8 месяцев. Это гениальные создатели - Сергей Притула и команда сенаристив "Варьяты Шоу" Виталий Тыльный, Валентин Сергийчук, Владимир Ковцун, Владимир Жогло.

- Для Сергея Притулы, как киноактера, этот фильм стал дебютным и съемки первого кадра в фильме сопровождались фразой: "Я Сергей, мне 36 и это мой первый кинодубль. Это как дефлорация" (кстати, эта фраза записана на видео и надежно спрятана).

- 70% фильма было снято во Львове. Львовяне были в шоке от сцены, когда Рома Луцкий в латексном костюме бегал по улицам города Льва. Они выглядывали из окон, потому что такого в своей жизни еще не видели.

- После съемок во Львове и Праге, вся большая и дружная команда переехала в небольшой поселок под Киевом, где снимали дом Сергея Притулы рядом с дачей самого президента Ющенко.

- Роль, которую исполняет Андрей Данилко, изначально задумывалась режиссером Ольгой Ряшин, под него. Но образ и все, что зритель увидит на экране, придумал сам Андрей, до мельчайших деталей. Какой именно образ спросите вы, это можно будет увидеть только в кино!

- Для создания костюмов стрептизерок команде пришлось досконально изучить жизнь ночных клубов. Как они это делали - не спрашивайте, но чего только не видели киношники в своей работе.

- Все саундтреки к фильму - только украинских исполнителей: AIO, Koloah, Сальто Назад Cepasa, Panivalkova, KADNAY, Один в каное, Brunettes Shoot Blondes, Mountain Breeze, Макс Барских, MONATIK.

- Специально для фильма MONATIK написал песню, а официальный клип на саундтрек к фильму Макса Барских "Полураздета" набрал почти 15000000 просмотров на YouTube.

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