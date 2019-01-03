В украинский прокат выходит фильм "11 детей из Моршина"

В украинский прокат 3 января выходит фильм "11 детей из Моршина", от режиссера Аркадия Непиталюка.

По легенде Моршин был основан на месте падения метеорита, который богат редкий металл - осмий. В стремлении заработать легкие деньги, управительница ТРЦ Снежана решает любой ценой завладеть ценным объектом. Но на ее пути появляются 11 детей из Моршина, которые сплотившись в единое целое, вступают в противоборство с несправедливостью.

Интересные факты о фильме "11 детей из Моршина":

- В 2018 году киноработа "11 детей из Моршина" выиграла в первом конкурсе лент патриотического направления Министерства культуры Украины.

- По словам продюсера, идея приключенческого фильма "11 детей из Моршина" появилась достаточно спонтанно - этому способствовала история о моршинском метеорите.

- Работа над фильмом продолжалась более года.