В украинский прокат выходит фильм "11 детей из Моршина"

По легенде Моршин был основан на месте падения метеорита, который богат редкий металл - осмий. В стремлении заработать легкие деньги, управительница ТРЦ Снежана решает любой ценой завладеть ценным объектом. Но на ее пути появляются 11 детей из Моршина, которые сплотившись в единое целое, вступают в противоборство с несправедливостью.
Интересные факты о фильме "11 детей из Моршина":
- В 2018 году киноработа "11 детей из Моршина" выиграла в первом конкурсе лент патриотического направления Министерства культуры Украины.
- По словам продюсера, идея приключенческого фильма "11 детей из Моршина" появилась достаточно спонтанно - этому способствовала история о моршинском метеорите.
- Работа над фильмом продолжалась более года.