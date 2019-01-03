В украинский прокат выходит фильм "Мэри Поппинс возвращается"

В украинский прокат 3 января выходит фильм "Мэри Поппинс возвращается", от режиссера Роба Маршалла.

Неповторимая Мэри Поппинс возвращается в семью Бэнксов, чтобы помочь им справиться с жизненными неурядицами.

Интересные факты о фильме "Мэри Поппинс возвращается":

- Киноработа основана на книгах Памелы Трэверс и является сиквелом популярного мюзикла 1964 года "Мэри Поппинс".

- Дик Ван Дайк стал единственным актером из оригинальной ленты, который появится в "Мэри Поппинс возвращается".

- Это третья совместная работа Эмили Блант и Мерил Стрип, ранее они работали вместе над "Дьявол носит Prada" (2006) и "Чем дальше в лес" (2014).

- Кейт Бланшетт рассматривалась на роль Мэри Поппинс в сиквеле.

- Мерил Стрип, Колин Ферт и Джули Уолтерс играли вместе в мюзикле "Mamma Mia!" (2008).

- Эмили Блант и Колин Ферт встречались на съемках "Артура Ньюмана" (2012).

- Бен Уишоу и Джули Уолтерс играли вместе в "Приключениях Паддингтона 2" (2017).