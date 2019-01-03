В украинский прокат выходит фильм "Мэри Поппинс возвращается"

Неповторимая Мэри Поппинс возвращается в семью Бэнксов, чтобы помочь им справиться с жизненными неурядицами.
Интересные факты о фильме "Мэри Поппинс возвращается":
- Киноработа основана на книгах Памелы Трэверс и является сиквелом популярного мюзикла 1964 года "Мэри Поппинс".
- Дик Ван Дайк стал единственным актером из оригинальной ленты, который появится в "Мэри Поппинс возвращается".
- Это третья совместная работа Эмили Блант и Мерил Стрип, ранее они работали вместе над "Дьявол носит Prada" (2006) и "Чем дальше в лес" (2014).
- Кейт Бланшетт рассматривалась на роль Мэри Поппинс в сиквеле.
- Мерил Стрип, Колин Ферт и Джули Уолтерс играли вместе в мюзикле "Mamma Mia!" (2008).
- Эмили Блант и Колин Ферт встречались на съемках "Артура Ньюмана" (2012).
- Бен Уишоу и Джули Уолтерс играли вместе в "Приключениях Паддингтона 2" (2017).