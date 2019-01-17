В украинский прокат выходит фильм "Стекло"

В украинский прокат 17 января выходит фильм "Стекло", от режиссера М. Найта Шьямалана.

Агрессивный психопат с многочисленным расстройством личности и загадочный преступник по имени "Стекло" выходят на поиски своих старых противников. Удастся ли кому-то остановить зверя в человеческом облике?

Интересные факты о фильме "Стекло":

- Киноработа является прямым сиквелом "Неуязвимого" (2000) и "Сплита" (2017).

- Фильм "Стекло" сняли за 39 дней, а его сценарий состоит из 134 страниц.

- По словам режиссера, киноработа "Стекло" станет первым настоящим комикс-фильмом.

- Это тринадцатая киноработа М. Найта Шьямалана.