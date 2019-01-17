В украинский прокат выходит фильм "Мария - королева Шотландии"

В украинский прокат 17 января выходит фильм "Мария - королева Шотландии", от режиссера Джози Рурк.

История жизни Марии Стюарт, которая намеревалась свергнуть свою кузину Елизавету I. В результате чего она провела остаток жизни в темнице и была казнена.

Интересные факты о фильме "Мария - королева Шотландии":

- Сценарий киноленты создан по книге британского историка Джона Гая "Моя жизнь принадлежит мне: настоящая история Марии - королевы Шотландии".

- На роль Марии Стюарт была утверждена Скарлетт Йоханссон.

- Марго Робби стала второй австралийской актрисой, которая сыграла Королеву Елизавету I после Кейт Бланшетт в "Елизавете" (1998).

- Сирша Ронан и Марго Робби боролись за "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль" в 2018 году. Однако награду получила Фрэнсис МакДорманд.