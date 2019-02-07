В украинский прокат выходит мультфильм "Lego Фильм 2"

В украинский прокат 7 февраля выходит мультфильм "Lego Фильм 2", от режиссеров Майкла Митчелла и Тришы Гам.

Спустя несколько безмятежных лет после победы над Лордом Бизнесом обитателям Бриксбурга снова угрожает серьезная опасность в лице захватчиков Duplo, которые превратили город в постапокалиптическую пустошь и похитили возлюбленную Эммета Люси.

Интересные факты о фильме "Lego Фильм 2":

- "Lego. Фильм 2" стал шестой анимационной кинолентой студии Warner.

- Показ киноработы был запланирован на 26 мая 2017 года, но ради двух спин-оффов "Лего Фильм: Бэтмен" и "Лего Ниндзяго Фильм" выход в прокат отложили.

- На режиссерское кресло рассматривался Роб Шрэб.

- Ник Офферман и Стефани Беатриз ранее озвучивали "Ледниковый период: Столкновение неизбежно" (2016).